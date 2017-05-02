0
14:34
Агентство недвижимости вновь предлагает псковичам поучаствовать в сомнительной схеме покупки квартир
11:36
Пятилетний мальчик, пострадавший при пожаре в Дновском районе, умер после нескольких месяцев комы
09:10
Труп обнаружен в канаве в Великих Луках
21:37
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Жители дома на Запсковье выбросили вместе с мусором мумифицированную кошку (ФОТО, 12+)
11:46
В отношении Олега Брячака возбуждено уголовное дело
14:10
Максим Жаворонков о скандале вокруг дорожных контрактов в Пскове: Администрация области проконтролирует законное разрешение ситуации
09:01
Баню подожгли неизвестные на Завеличенской набережной в Пскове
Еще новости
Происшествия

В Великих Луках пенсионер показал случайному знакомому тайник под матрасом и лишился денег

В Великих Луках  возбуждено уголовное дело по факту кражи денег у пожилого горожанина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По версии следствия, 88-летний  местный житель случайно познакомился на улице с молодым человеком. Тот сообщил, что он приезжий и попросился переночевать у пенсионера. Пожилой великолучанин согласился.

Уже в квартире у хозяина на улице Гражданской новый знакомый рассказал, что у него есть крупная сумма денег, которую  он  хотел бы на время  для сохранности положить  в укромное место, желательно туда же, где  пенсионер хранит свои сбережения. Ничего не подозревая, пенсионер предложил положить деньги под матрас. После того, как  гость ушел, мужчина обнаружил, что у него исчезли 32 тысячи рублей.

В настоящее время  сотрудники  ОМВД России по городу Великие Луки  выясняют все обстоятельства произошедшего. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ведется розыск злоумышленника. Установлены некоторые приметы подозреваемого. На вид ему лет тридцать,  рост - 170-175 сантиметров, плотного телосложения, волосы короткие. На нем были темные куртка и брюки.

Всех, кто располагает информацией о разыскиваемом лице, просят оказать содействие полиции  и обратиться по телефонам в Великих Луках 8(811-53) 5-27-94 или 02.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Агентство недвижимости вновь предлагает псковичам поучаствовать в сомнительной схеме покупки квартир
02 мая 2017
Агентство недвижимости вновь предлагает псковичам поучаствовать в сомнительной схеме покупки квартир 1
Пятилетний мальчик, пострадавший при пожаре в Дновском районе, умер после нескольких месяцев комы
01 мая 2017
Пятилетний мальчик, пострадавший при пожаре в Дновском районе, умер после нескольких месяцев комы
Труп обнаружен в канаве в Великих Луках
29 апреля 2017
Труп обнаружен в канаве в Великих Луках
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Жители дома на Запсковье выбросили вместе с мусором мумифицированную кошку (ФОТО, 12+)
27 апреля 2017
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Жители дома на Запсковье выбросили вместе с мусором мумифицированную кошку (ФОТО, 12+) 4
В отношении Олега Брячака возбуждено уголовное дело
27 апреля 2017
В отношении Олега Брячака возбуждено уголовное дело 12
Максим Жаворонков о скандале вокруг дорожных контрактов в Пскове: Администрация области проконтролирует законное разрешение ситуации
26 апреля 2017
Максим Жаворонков о скандале вокруг дорожных контрактов в Пскове: Администрация области проконтролирует законное разрешение ситуации 14
Баню подожгли неизвестные на Завеличенской набережной в Пскове
26 апреля 2017
Баню подожгли неизвестные на Завеличенской набережной в Пскове
Исполнительных документов по арестованному счёту Михаила Гавунаса у псковских приставов пока нет
24 апреля 2017
Исполнительных документов по арестованному счёту Михаила Гавунаса у псковских приставов пока нет 13

Идет загрузка...