В Великих Луках пенсионер показал случайному знакомому тайник под матрасом и лишился денег

16:26, 02 мая 2017, ПАИ

В Великих Луках возбуждено уголовное дело по факту кражи денег у пожилого горожанина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По версии следствия, 88-летний местный житель случайно познакомился на улице с молодым человеком. Тот сообщил, что он приезжий и попросился переночевать у пенсионера. Пожилой великолучанин согласился.

Уже в квартире у хозяина на улице Гражданской новый знакомый рассказал, что у него есть крупная сумма денег, которую он хотел бы на время для сохранности положить в укромное место, желательно туда же, где пенсионер хранит свои сбережения. Ничего не подозревая, пенсионер предложил положить деньги под матрас. После того, как гость ушел, мужчина обнаружил, что у него исчезли 32 тысячи рублей.

В настоящее время сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки выясняют все обстоятельства произошедшего. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ведется розыск злоумышленника. Установлены некоторые приметы подозреваемого. На вид ему лет тридцать, рост - 170-175 сантиметров, плотного телосложения, волосы короткие. На нем были темные куртка и брюки.

Всех, кто располагает информацией о разыскиваемом лице, просят оказать содействие полиции и обратиться по телефонам в Великих Луках 8(811-53) 5-27-94 или 02.

