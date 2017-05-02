0
14:34
Агентство недвижимости вновь предлагает псковичам поучаствовать в сомнительной схеме покупки квартир
11:36
Пятилетний мальчик, пострадавший при пожаре в Дновском районе, умер после нескольких месяцев комы
09:10
Труп обнаружен в канаве в Великих Луках
21:37
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Жители дома на Запсковье выбросили вместе с мусором мумифицированную кошку (ФОТО, 12+)
11:46
В отношении Олега Брячака возбуждено уголовное дело
14:10
Максим Жаворонков о скандале вокруг дорожных контрактов в Пскове: Администрация области проконтролирует законное разрешение ситуации
09:01
Баню подожгли неизвестные на Завеличенской набережной в Пскове
Еще новости
Происшествия

Начальник псковской ГИБДД пострадал при задержании преступника

Начальник ГИБДД по городу Пскову Владимир Папорт пострадал при задержании преступника. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 2 мая, в рамках координационного совещания в администрации Пскова рассказал заместитель начальника УМВД России по городу Пскову полковник Василий Софин.

По его словам, у Владимира Папорта «разбит нос». По этой причине сам он не смог принять участие в традиционном совещании городских служб и ведомств. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Агентство недвижимости вновь предлагает псковичам поучаствовать в сомнительной схеме покупки квартир
02 мая 2017
Агентство недвижимости вновь предлагает псковичам поучаствовать в сомнительной схеме покупки квартир 1
Пятилетний мальчик, пострадавший при пожаре в Дновском районе, умер после нескольких месяцев комы
01 мая 2017
Пятилетний мальчик, пострадавший при пожаре в Дновском районе, умер после нескольких месяцев комы
Труп обнаружен в канаве в Великих Луках
29 апреля 2017
Труп обнаружен в канаве в Великих Луках
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Жители дома на Запсковье выбросили вместе с мусором мумифицированную кошку (ФОТО, 12+)
27 апреля 2017
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Жители дома на Запсковье выбросили вместе с мусором мумифицированную кошку (ФОТО, 12+) 4
В отношении Олега Брячака возбуждено уголовное дело
27 апреля 2017
В отношении Олега Брячака возбуждено уголовное дело 12
Максим Жаворонков о скандале вокруг дорожных контрактов в Пскове: Администрация области проконтролирует законное разрешение ситуации
26 апреля 2017
Максим Жаворонков о скандале вокруг дорожных контрактов в Пскове: Администрация области проконтролирует законное разрешение ситуации 14
Баню подожгли неизвестные на Завеличенской набережной в Пскове
26 апреля 2017
Баню подожгли неизвестные на Завеличенской набережной в Пскове
Исполнительных документов по арестованному счёту Михаила Гавунаса у псковских приставов пока нет
24 апреля 2017
Исполнительных документов по арестованному счёту Михаила Гавунаса у псковских приставов пока нет 13

Идет загрузка...