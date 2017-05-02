Начальник псковской ГИБДД пострадал при задержании преступника

16:05, 02 мая 2017, ПАИ

Начальник ГИБДД по городу Пскову Владимир Папорт пострадал при задержании преступника. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 2 мая, в рамках координационного совещания в администрации Пскова рассказал заместитель начальника УМВД России по городу Пскову полковник Василий Софин.

По его словам, у Владимира Папорта «разбит нос». По этой причине сам он не смог принять участие в традиционном совещании городских служб и ведомств.