Более тысячи человек ищут работу в Пскове

17:26, 02 мая 2017, ПАИ

На конец апреля в Пскове работу искали 1 тысяча 151 человек. Об этом сообщил представитель городского центра занятости на координационном совещании у главы Пскова 2 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Выступающий отметил, что в городе работает программа оказания помощи по трудоустройству несовершеннолетних. Все пособия и материальная помощь оказываются своевременно.

Присутствующие поинтересовались наличием задолженностей по зарплате. Докладчик ответил, что сейчас их нет, ситуация находится на контроле.