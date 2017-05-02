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Общество

Более тысячи человек ищут работу в Пскове

На конец апреля в Пскове работу искали 1 тысяча 151 человек. Об этом сообщил представитель городского центра занятости на координационном совещании у главы Пскова 2 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Выступающий отметил, что в городе работает программа оказания помощи по трудоустройству несовершеннолетних. Все пособия и материальная помощь оказываются своевременно.

Присутствующие поинтересовались наличием задолженностей по зарплате. Докладчик ответил, что сейчас их нет, ситуация находится на контроле.

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