В мае псковичи получат пенсии на 4 дня раньше

17:49, 02 мая 2017, ПАИ

В мае зачисление пенсий будет произведено раньше обычного — не 9-го числа, а 5-го. Об этом сообщил начальник Управления Пенсионного фонда РФ в городе Пскове и Псковском районе Алексей Еремин 2 мая на координационном совещании у главы Пскова, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Представитель соцзащиты добавила, что к Дню Победы все участники-инвалиды Великой Отечественной войны получили положенные им выплаты. «Нареканий нет», - резюмировала она.