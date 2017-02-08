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Пенсии

В мае псковичи получат пенсии на 4 дня раньше

В мае зачисление пенсий будет произведено раньше обычного — не 9-го числа, а 5-го. Об этом сообщил начальник Управления Пенсионного фонда РФ в городе Пскове и Псковском районе Алексей Еремин 2 мая на координационном совещании у главы Пскова, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Представитель соцзащиты добавила, что к Дню Победы все участники-инвалиды Великой Отечественной войны получили положенные им выплаты. «Нареканий нет», - резюмировала она.

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