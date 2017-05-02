Репетиции парада Победы пройдут в Пскове 5 и 7 мая

16:32, 02 мая 2017, ПАИ

5 и 7 мая в Пскове пройдут репетиции парада Победы. Об этом заявил начальник управления культуры администрации Пскова Юрий Мартынов на координационном совещании городских служб и ведомств сегодня, 2 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«К 9 мая готовы, все аукционы проведены, к проведению фейерверка тоже готовы», - рассказал Юрий Мартынов. Он выразил надежду, что праздничный салют «будет интересным и новым», поскольку аукцион на его проведение выиграла фирма, которая «сама занимается разработкой салютов».

«Завтра состоится совещание со всеми службами города по подготовке к 9 мая. Все вопросы решены, мероприятий очень много», - добавил начальник управления культуры. В свою очередь глава Пскова Иван Цецерский заявил, что места массовых мероприятий нужно обеспечить урнами и туалетами.