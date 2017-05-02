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Экономика

Почти 500 миллионов рублей налогов поступили в бюджет Пскова с начала года

За 4 месяца текущего года в бюджет Пскова в виде налогов поступили 493 млн рублей, что больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила начальник Межрайонной инспекции ФНС России № 1 по Псковской области Татьяна Кокарева на координационном совещании у главы города 2 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.  

По словам Татьяны Кокаревой, в апреле этого года налогов поступило в бюджет на 2 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2016-го. В целом, отметила она, зафиксирован рост по налогу на доходы физических лиц на 4%.

Руководитель налоговой инспекции добавила, что проводятся заседания комиссии по снижению задолженности, разъяснительная работа по налогам, дни открытых дверей, в том числе, по страховым взносам, по НДФЛ.

Также она проинформировала, что с июня возобновит работу мобильный офис налоговой инспекции.

Татьяна Кокарева добавила, что сейчас ведется работа по предоставлению документов в электронном виде. Она пригласила всех подключиться к личному кабинету, и заметила, что  уровень подключения высокий. Глава Пскова Иван Цецерский уточнил, тяжело ли переключатся на электронный документооборот. Руководитель инспекции ответила, что это удобнее и ускоряет работу, «очень полезно и очень нужно».

Кроме того, рассказала она, ведётся работа по переходу на онлайн-кассы. В этой связи каждую среду в инспекции проводят открытые уроки для всех налогоплательщиков по внедрению контрольно-кассовой техники.

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