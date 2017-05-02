4 тысячи псковских школьников отдохнут в загородных лагерях этим летом

17:51, 02 мая 2017, ПАИ

Летом 850 псковских детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, отдохнут в оздоровительных лагерях. Об этом сообщил начальник городского управления образования Игорь Прокофьев 2 мая на координационном совещании в администрации Пскова, передает корреспондент Псковского агентства иформации.

Игорь Прокофьев доложил, что детские школьные лагеря начнут работать 5 июня, всего будут организованы 4 смены. Планируется, что за летний период они примут порядка 5300 детей: больше, чем в прошлом году.

Лагеря будут открыты во всех школах и на базе 10 учреждений дополнительного образования.

«Развивается организация трудовых лагерей, они будут открыты в трех псковских учреждениях образования. Дети будут заниматься благоустройством территорий школ и получать зарплату из центра занятости», - добавил руководитель управления образования.

Что касается загородного отдыха, то в муниципальные и областные лагеря направят около 4 тыс. детей.

Игорь Прокофьев отметил, что на подготовку лагерей к лету в бюджете города заложены почти 5,5 млн рублей, в том числе будут отремонтированы «Радуга» и «Нептун».

Глава Пскова Иван Цецерский добавил, что последний лагерь посетит комиссия для оценки объема работ, которые нужно провести в течение двух лет. Он также подчеркнул, что на обеспечение нормального питания и безопасности детей в лагерях нужны серьезные финансовые средства.