Начальник Федеральной таможенной службы прибудет в Псков 3 мая

16:37, 02 мая 2017, ПАИ

3 мая состоится визит в Псков начальника Федеральной таможенной службы России Владимира Булавина. Об этом сообщил глава Пскова Иван Цецерский на координационном совещании по итогам апреля 3 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава Пскова отметил, что после Дня Победы город будет принимать два мероприятия федерального уровня, в том числе, с участием Министерства экономического развития, также планируется визит делегации из США.

28 мая, напомнил он, состоится предварительное голосование партии «Единая Россия» по определению кандидатов на сентябрьские выборы, и поручил обеспечить в этот день общественный порядок.

Главной же задачей на ближайшие дни Иван Цецерский назвал проведение празднования Дня Победы.