0
16:32
Репетиции парада Победы пройдут в Пскове 5 и 7 мая
14:22
Ульяна Зайцева выиграла полуфинал конкурса «Миссис Псков 2017»
12:38
Международный фестиваль «Другое искусство» откроется в Пскове 17 мая
09:34
Квартиру со скидкой в полмиллиона рублей продают в Пскове
18:07
Общественный совет по туризму формируют в Псковской области
12:25
В Детском парке Пскова проходит первомайский митинг-концерт
09:34
Андрей Турчак поздравил жителей Псковской области с праздником Весны и Труда
Еще новости
Общество

Начальник Федеральной таможенной службы прибудет в Псков 3 мая

3 мая состоится визит в Псков начальника Федеральной таможенной службы России Владимира Булавина. Об этом сообщил глава Пскова Иван Цецерский на координационном совещании по итогам апреля 3 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава Пскова отметил, что после Дня Победы город будет принимать два мероприятия федерального уровня, в том числе, с участием Министерства экономического развития, также планируется визит делегации из США.

28 мая, напомнил он, состоится предварительное голосование партии «Единая Россия» по определению кандидатов на сентябрьские выборы, и поручил обеспечить в этот день общественный порядок.  

Главной же задачей на ближайшие дни Иван Цецерский назвал проведение празднования Дня Победы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Репетиции парада Победы пройдут в Пскове 5 и 7 мая
02 мая 2017
Репетиции парада Победы пройдут в Пскове 5 и 7 мая
Ульяна Зайцева выиграла полуфинал конкурса «Миссис Псков 2017»
02 мая 2017
Ульяна Зайцева выиграла полуфинал конкурса «Миссис Псков 2017» 1
Международный фестиваль «Другое искусство» откроется в Пскове 17 мая
02 мая 2017
Международный фестиваль «Другое искусство» откроется в Пскове 17 мая
Квартиру со скидкой в полмиллиона рублей продают в Пскове
02 мая 2017
Квартиру со скидкой в полмиллиона рублей продают в Пскове 4
Общественный совет по туризму формируют в Псковской области
01 мая 2017
Общественный совет по туризму формируют в Псковской области
В Детском парке Пскова проходит первомайский митинг-концерт
01 мая 2017
В Детском парке Пскова проходит первомайский митинг-концерт 9
Андрей Турчак поздравил жителей Псковской области с праздником Весны и Труда
01 мая 2017
Андрей Турчак поздравил жителей Псковской области с праздником Весны и Труда 3
День труда отмечается 1 мая
01 мая 2017
День труда отмечается 1 мая

Идет загрузка...