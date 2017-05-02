Полицейский получил огнестрельное ранение в псковских «Великорецких садах-2»

16:40, 02 мая 2017, ПАИ

2 мая около 13:00 в садоводческом товариществе «Великорецкие сады-2» в ходе конфликта 30-летний мужчина получил огнестрельное ранение плеча. Об этом Псковскому агентству инфорамции сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа ОМВД России по Псковскому району, ориентированы наряды полиции.

Стражи порядка задержали гражданина и изъяли у него, предположительно, охотничье ружье. В настоящее время он доставлен в дежурную часть ОМВД, проводится проверка.

Пострадавший госпитализирован в областную больницу, его жизнь вне опасности. Установлено, что он является сотрудником псковской полиции и на момент происшествия находился не при исполнении служебных обязанностей.