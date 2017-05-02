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За сбыт суррогата великолучанин оштрафован на 10 тысяч

39-летний великолучанин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном управлении СК РФ по Псковской области.

Установлено, что в декабре 2016 года осужденный приобрел спиртосодержащую жидкость, не соответствующую требованиям безопасности жизни и здоровья при использовании в пищевых целях, для повышения своего материального благосостояния стал разбавлять её водопроводной водой и продавать под видом пищевого продукта по месту жительства в одной из квартир в городе Великие Луки. 3 марта полицейские пресекли незаконную деятельность в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Великолукский городской суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

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