За сбыт суррогата великолучанин оштрафован на 10 тысяч

16:47, 02 мая 2017, ПАИ

39-летний великолучанин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном управлении СК РФ по Псковской области.

Установлено, что в декабре 2016 года осужденный приобрел спиртосодержащую жидкость, не соответствующую требованиям безопасности жизни и здоровья при использовании в пищевых целях, для повышения своего материального благосостояния стал разбавлять её водопроводной водой и продавать под видом пищевого продукта по месту жительства в одной из квартир в городе Великие Луки. 3 марта полицейские пресекли незаконную деятельность в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Великолукский городской суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.