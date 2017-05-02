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«Серебро» завоевал пскович во втором этапе Чемпионата Эстонии по мотокроссу

Пскович Игорь Иванов занял 2-е место во втором этапе Чемпионата Эстонии по мотокроссу. Об этом Псковскому агентству информации сообщил руководитель Федерации мотоспорта в Псковской области Алексей Караваев.

Как рассказал Алексей Караваев, в соревнованиях, которые проходили в эстонском городе Пылва, принял участие 31 спортсмен. 44-летний Игорь Иванов представлял Псковский мотоциклетный клуб организации ДОСААФ в классе Open D.

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