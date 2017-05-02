Андрей Калинин рекомендовал властям Пскова мониторить предприятия с признаками финансовой неустойчивости

16:53, 02 мая 2017, ПАИ

Главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин рекомендовал властям Пскова мониторить предприятия, проявляющие признаки финансовой неустойчивости. Об этом он заявил на координационном совещании у главы Пскова 2 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Также он попросил подробнее освещать состояние рынка труда, вопрос задолженности по заработной плате. И в этой связи напомнил о ГП ПО «Псковпассажиравтотранс», где долг по зарплате составил 18 млн рублей. «Необходимо активизировать работу межведомственной комиссии муниципалитета», - подчеркнул он.

Андрей Калинин попросил больше внимания уделять увеличению доходной части бюджета и отразить все эти вопросы в повестке дня следующего координационного совещания.