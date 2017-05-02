Более 50 экипажей подали заявки на участие в ралли «Голубые озёра-2017»

17:26, 02 мая 2017, ПАИ

51 экипаж значится в предварительном списке участников 8-го этапа Кубка России – ралли «Голубые озёра – 2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации автоспорта Псковской области.

Среди подавших заявку на гонку – спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Ижевска, Иваново, Красноярска, Ярославля, Минска (Белоруссия). Псковскую область будут представлять два экипажа. Это великолучане Владислав Супрун и Олег Стебнюк, псковичи Максим Павлов и Сергей Пушкарь. Они выступают на автомобилях Renault Logan.

Отметим, что шесть экипажей намерены ехать в зачёте «Наша классика», который второй год подряд есть только на псковских этапах Кубка России по ралли. В нём могут выступать отечественные автомобили семейств ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, АЗЛК, ИЖ с приводом на заднюю ось.

Напомним, что ралли «Голубые озёра» не проводилось несколько лет. Последняя гонка с таким названием состоялась в мае 2013 года. После этого организаторы отказались от её проведения, объяснив своё решение проблемами с дорогами в Невельском районе. В этом году гонка вернулась, её трасса претерпела изменения.

Ралли «Голубые озёра - 2017» носит также статус III этапа Чемпионата СЗФО и I этапа Чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского» и состоится 6-7 мая.

В первый день гонщиков ждут ознакомление с трассой ралли, техническая инспекция и церемония открытия гонки, которая намечена на 19:00. Состоится она в городе Великие Луки на площадке у торгового центра «Апельсин» (улица Вокзальная, 11). Сразу после выступления официальных лиц начнутся показательные заезды участников ралли, как это было в прошлом году перед стартом всех трёх псковских этапов Кубка России.

Старт ралли состоится 7 мая в 9:00 из деревни Рокачино Пустошкинского района. Гонщикам предстоит проехать порядка 200 километров, из которых около 83 километров – общая протяжённость грунтово-гравийных скоростных участков.

Церемония награждения победителей состоится в этот же день в 21:00 в Детской музыкальной школе № 1 имени Мусоргского в Великих Луках.