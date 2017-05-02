Автопробег «Памяти сожженных деревень» прошёл в Себежском районе

17:41, 02 мая 2017, ПАИ

28 апреля на территории Себежского района прошёл молодёжный автопробег «Памяти сожженных деревень» в рамках проекта партии «Единая Россия» «Историческая память». Об этом Псковскому агентству информации сообщил в пресс-службе регионального отделения партии.

В мероприятии приняли участие депутат Псковского областного собрания депутатов, секретарь Себежского районного местного отделения партии «Единая Россия» Дарья Козьякова, начальник отдела образования администрации Себежского района, член МПС Сергей Везовитов, руководитель МИК Наталья Маслова, сотрудники МАУ «ИЦ «Себеж-ресурс», ГИБДД, учащиеся Себежской, Кузнецовской, Сосновоборской средних школ, филиала Себежской основной школы в деревне Борисенки, студенты Себежского филиала Псковского агротехнического колледжа, преподаватели и учителя учебных заведений. Целью автопробега было посещение памятных мест, где в годы Великой Отечественной войны были сожжены местные жители.

Первое место, в которое прибыли участники автопробега, стал Красный поселок. Здесь в марте 1943 года стоял дом Михаила Крюкова, в котором были заживо сожжены 70 мирных жителей. Сергей Везовитов и Дарья Козьякова провели траурный митинг, в котором рассказали собравшимся о трагедии деревни и о выжившем хозяине дома, который принимал участие в открытии восстановленного памятного знака в июле 2013 года. Участники митинга почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к знаку.

Следующем местом для остановки стала деревни Борисенки, где в прошлом году был открыт новый памятный знак в знак поклонения перед погибшими жителями 42-х окрестных деревень. На памятной доске нанесены имена взрослых и детей, сожженных фашистами в деревнях Церковка, Кузьмино, Поповка. В завершение митинга учащиеся возложили цветы и повязали георгиевские ленты на березовую аллею.

Участники автопробега также посетили школу в деревне Борисенки и познакомились с её историей, выпускниками, среди которых Герой Советского Союза В. Евдокимов; деревню Черново, где установлен памятный знак на месте сожжённого 9 мая 1943 года дома с мирными жителями; Томсино-2 вблизи деревни Долосцы.