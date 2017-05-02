Псковская область возглавила рейтинг регионов РФ по производству свинины

17:47, 02 мая 2017, ПАИ

Псковская область возглавила рейтинг регионов РФ по производству свинины. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, в первом квартале текущего года прирост составил 28% к аналогичному периоду прошлого.

Основной вклад в развитие отрасли внесли три крупнейших сельскохозяйственных предприятия региона: ОАО «Великолукский свиноводческий комплекс», компания «Идаванг» и ООО «ПсковАгроИнвест». «Идаванг» увеличил собственные показатели на 1%, «ПсковАгроИнвест» - на 17%, а Великолукский свиноводческий комплекс - на 31%. Последний второй год продолжает удерживать лидирующую позицию по производству свинины в Российской Федерации.

Итоги работы отечественных сельхозорганизаций подвёл Департамент животноводства и племенного дела Минсельхоза России 28 апреля. По данным ведомства, в первом квартале текущего года объем произведенной свинины в России превысил показатели предыдущего года на 5,3%.