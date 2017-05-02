О буднях бойцов ОМОНа узнали псковские первокурсники

17:57, 02 мая 2017, ПАИ

2 мая на базе ОМОН отдела Росгвардии по Псковской области и в Центре кинологической службы регионального УМВД прошел «Урок мужества». С инициативой провести мероприятие выступили сотрудники ОМОН, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

В гости к бойцам приехали первокурсники Псковского медицинского колледжа. В начале встречи омоновцы рассказали ребятам об истории отряда: «Будни бойцов ОМОН – это ежедневные тренировки, дежурства, участие в операциях по обезвреживанию и захвату вооруженных преступников, работа по обеспечению общественной безопасности при проведении массовых мероприятий».

В своем распоряжении это подразделение Росгвардии имеет современное вооружение, которое бойцы показали ребятам. Студенты смогли подержать в руках автоматический пистолет Стечкина, автомат Калашникова, пистолет Ярыгина, а некоторые примерили на себя бронежилет и шлем-маску.

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Затем свое мастерство продемонстрировали кинологи Центра кинологической службы УМВД, под руководством наставника служебно-розыскная собака продемонстрировала гостям навыки обнаружения наркотиков. После показательных выступлений сотрудники центра провели экскурсию по питомнику.