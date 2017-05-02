С бактериями в кармане по следам императриц

18:12, 02 мая 2017, ПАИ

Участники Международного этногастрономического форума «Вкус без границ», который неделю назад завершился в Пскове, узнали, как Эстония стала вторым Перу, и почему русский пармезан называется «Губернаторским».

Сосновый чупа-чупс

Второй день форума открывали гости из Латвии, которые рассказали, «что есть вкусного» в Аматской волости. Оказывается, там делают мармелад из хлеба и пива и выпускают свой собственный кофе (жители волости организовали производство по обжарке кофейных зёрен в бывшем советском бункере). Кроме того, латыши поделились с псковичами собственным опытом приготовления варенья из сосновых шишек и сиропа из берёзового сока, а также объяснили, как сделать замечательный туристический сувенир - «чупа-чупс» из засахаренной сосновой шишки на палочке.

Но самое главное, что у фермеров из этой волости есть собственная общественная интернет-платформа, которая позволяет им продавать свои экологически чистые продукты. Она называется «зелёная корзина».

Регион вкуса

Тауно Лаасик из «Мастерской вкусовых ощущений Причудья» начал своё выступления с рассказа о туриндустрии Перу, которая на 80 % состоит из гастрономического туризма. Шесть лет назад он и его коллега из Тарту решили, что Эстония может стать вторым Перу и открыли свою мастерскую.

Ведь давно известно, что самой ценной рыбой в ресторанах Европы считается рыба из Чудского озера, а про причудские огурцы и лук ходят легенды ещё с царских времён.

При этом сами эстонцы ещё недавно предпочитали заказывать в своих ресторанах шашлыки, солянку и шницель, не осознавая потенциала собственной национальной кухни. Вот почему «Мастерская вкусовых ощущений» начала с мастер-классов для простых эстонцев, а вовсе не для поваров модных ресторанов, как следовало бы ожидать. Тауно Лаасик понял, что надо сперва воспитать потребителя, и не ошибся в своих расчётах.

С тех пор через его мастерскую прошли более 20 тысяч человек. 30 из них стали специалистами по причудской кухне и теперь сами проводят мастер-классы – не только в «Мастерской вкуса», но где угодно – даже на льду Чудского озера в 12 километрах от берега. А в результате в этом году Причудье получило переходящий титул европейского «Региона вкуса».

Екатерина, ты была права

О том, как сделать туристический объект из старой мельницы, рассказал гость из Литвы Михаил Барташевич. Он занимается тем, что вот уже 7 лет подряд возит в Литву туристов из Санкт-Петербурга, и очень сожалеет о том, что Псковскую область его клиенты проезжают без остановок. По его глубокому убеждению, псковичам давно уже пора взять на вооружение опыт ближнего зарубежья и начать создавать на своей территории такие же «мельницы».

Специалисты туриндустрии из самого богатого латвийского региона Видземе объяснили коллегам, как привлекать туристов самым экономичным способом - с помощью таких сетей, как Российский союз туриндустрий.

Оказалось, что от такой кооперации выигрывают не только жители Видземе, ведь прямо на форуме было объявлено о создании совместного российско-латвийского туристического маршрута по следам императриц Екатерин (Первой и Второй), который соединит Ригу, Псков и Санкт-Петербург.

Как рассказала консультант отдела внешнеэкономических связей администрации Псковской области Мария Булатова, маршрут этот будет разработан до конца лета и, по предварительному замыслу, будет включать в себя такие опорные пункты, как Печоры и усадьба Римского-Корсакова в Плюсском районе. По её словам, в рамках этого проекта по программе приграничного сотрудничества Латвии и России в Печорах и ещё в каком-нибудь населённом пункте Псковской области по пути следования туристов откроются два новых рынка, а также будут организованы несколько ярмарок.

Организаторы «Вкуса без границ» пообещали им, что интернет-площадка псковского этногастрономического форума поможет его участникам быть услышанными на самом верху: на сайте теперь можно оставлять предложения и замечания, которые потом будут обобщены и доведены до региональной администрации.

За стеклом

Главным событием второго дня работы псковского Международного этногастрономического форума стало, конечно же, выступление знаменитого сыровара Олега Сироты, который изготавливает российский пармезан. Он пообещал собравшимся, что они узнают о его бизнесе больше, чем его налоговый инспектор, и своё слово сдержал, разоткровенничавшись обо всех «плюсах» и «минусах» своего производства.

«Плюсами» он назвал дешевизну российской земли, наличие у нас в стране «левшей», которые могут импортозаместить почти любое высокотехнологичное оборудование за исключением, разве что швабры, а также увлечённость подмосковного губернатора сельским хозяйством.

«Минусы»: в России негде поучиться сыроделанию, почти перевелись специалисты в сельхозсфере, гигиена коровников с советских времён оставляет желать лучшего, а господдержка фермеров не идёт ни в какое сравнение с той, какую получают их коллеги из тех же стран Прибалтики.

Олег Сирота заранее предупредил: если в новостях объявят о пойманном в аэропорту «бородатом мужике с бактериями в кармане», то это будет никакой не террорист из запрещённой в России ИГИЛ, а он сам, потому что закваски для своих сыров он именно так из-за границы и возит, каждый раз опасаясь усиленного таможенного контроля.

Его опыт говорит о том, что надо одновременно с производством налаживать и собственную систему сбыта продукции, «иначе торговые сети вас съедят, потому что они акулы, а мы для них – корм».

Как выяснилось, Олега Сироту кормит вовсе не сыр, а йогурт. Чтоб завоевать доверие покупателей, он задумал сделать из своей фермы шоу «За стеклом», и каждую субботу дополнительно зарабатывает тем, что водит по ней экскурсии для всех желающих.

А ещё он напутствовал своих псковских последователей так: «Помните, что ваша опора – ваш регион. Ваш сыр должен в первую очередь продаваться у вас в регионе, чтобы местные жители могли купить продукт, в качестве которого они не сомневаются, а туристы – увезти с собой уникальный гастрономический сувенир местного производства».

О своём

О том, как выживают псковские фермеры, рассказала директор проекта «Всё своё» Наталья Папишина. По её словам, они настолько боятся конкуренции, что их трудно объединить даже в интернете. Кроме того, по самым приблизительным подсчётам, всего 6 % владельцев личных подсобных хозяйств Псковской области способны продавать свой товар на стороне, остальные едва в состоянии прокормить себя, в лучшем случае своих соседей и ближайших родственников.

Сельхозпроизводителям покрупнее местные потребители с их мизерной покупательной способностью неинтересны: они возят свою продукцию на продажу в Санкт-Петербург. Поэтому, например, мраморной говядины или форели в Пскове не купить, хотя она в нашем регионе и производится.

Чтобы изменить ситуацию, надо создавать фермерам условия, облегчить им доступ к земельным ресурсам и кредитам, помогать с электрификацией, ремонтировать им дороги.

- Или им надо губернатора такого, как у нас в Подмосковье, - подсказал Олег Сирота, который в честь своего назвал даже свой пармезан «Губернаторским».

Одним словом, подытожила Наталья Папишина, фермеры в Псковской области живут в состоянии непрекращающейся экстренной ситуации. А потенциальные потребители их экологически чистой продукции позволить себе пармезан, как у Олега Сироты, по 1000 рублей за килограмм, не могут и обходятся дешёвыми «сырами» из пальмового масла.

Так что псковские участники этногастрономического форума попросили у его организаторов в следующий раз провести круглый стол с представителями власти, чтоб было кому задать наболевшие вопросы.

А потом буквально в считанные минуты размели привезённый для дегустации русский пармезан от Олега Сироты. Надо отдать этому пармезану должное, он оказался восхитительным на вкус, как все остальные представленные на форуме продукты: изборские пряники, пастила, мороженое и хлеб ручной работы, бебешкинские сыры, столбушинские сбитни и фирменная псковская вода. По крайней мере, в рамках форума «Вкус без границ» его участники смогли без труда восхитить друг друга высококачественными экологически чистыми деликатесами, которые могли бы привлечь в регион туристов или заставить их останавливаться в Псковской области почаще, когда они пересекают её по пути в другие города и страны.

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Работа Международного Этногастрономического Форума продолжалась в Пскове два дня, 20-21 апреля. Уже непосредственно на Форуме были достигнуты первые договоренности о дальнейшем сотрудничестве как на межрегиональном уровне, так и на международном. «Мы продолжим работать в этом направлении, в частности, в регионе будет проведен конкурс на гастрономический сувенир. Мы запланировали несколько бизнес-миссий в Эстонию и Латвию, участие в международной выставке «Riga-food-2017», комплекс других мероприятий с целью продвижения продукции и услуг предприятий Псковской области за пределы региона и Российской Федерации», - отметил в Центре поддержки экспорта Псковской области, который выступал организатор Форума.