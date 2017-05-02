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Ветераны и «Гвардия» сыграли в хоккей в честь юбилея образования разведроты 76-й дивизии в Пскове

2 мая в Ледовом дворце впервые состоялся товарищеский хоккейный матч между сборной командой ветеранов боевых действий и псковским хоккейным клубом «Гвардия». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, игра приурочена к 55-й годовщине образования отдельной разведывательной роты 76-й Гвардейской Черниговской Краснознаменной десантно-штурмовой дивизии.

С началом турнира от имени главы Пскова участников товарищеской встречи поздравил заместитель руководителя муниципалитета Сергей Гаврилов. Он пожелал игрокам спортивного азарта, удачи, новых достижений и поздравил с наступающим Днем Победы.

К словам поздравления присоединились командир 76-й дивизии, гвардии генерал-майор Алексей Наумец и один из организаторов матча, ветеран дивизии Андрей Стуков.

Напомним, отдельная разведывательная рота в составе 76-й дивизии была создана 2 мая 1962 года, 1 декабря 2015 года на базе роты появился батальон разведки.

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