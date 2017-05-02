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Спорт

Велопарад запланирован в Псковской области в июне

В Псковском областном Собрании депутатов состоялось организационное совещание по вопросу участия региона в едином дне проведения велопарадов в Российской Федерации. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, в совещании приняли участие вице-спикер Виктор Остренко, председатель областного Госкомитета по физической культуре и спорту Иван Штылин, заместитель председателя Госкомитета региона по транспорту Дмитрий Лобунов, руководитель областного Центра спортивной подготовки Андрей Сидоров и заместитель председателя Молодёжного парламента Максим Афанасенко.  

Инициатива проведения велопарадов принадлежит Министерству транспорта РФ, мероприятия направлены на популяризацию велосипеда как удобного и экологичного средства передвижения. Ведомство направило в регионы письма с рекомендациями ежегодно в последнее воскресенье мая организовывать велопарады и дважды в год проводить акцию «На работу на велосипеде».

Идею Минтранса поддержал Молодёжный парламент, члены которого решили выступить организаторами велопарада в Пскове. Первоначально планировалось, что псковские велосипедисты проедут по дорогам города одновременно с любителями велоспорта из других областей – 28 мая, но в ходе организационного совещания прозвучали мнения, что необходимо учитывать региональную специфику: Псковская область, являясь приграничным регионом, 28 мая традиционно проводит мероприятия, посвящённые Дню пограничника. 

Иван Штылин обратил внимание, что совпадение массового велопарада с  многочисленными мероприятиями по празднованию Дня пограничника доставит неудобство жителям города и возложит повышенную нагрузку на службы, обеспечивающие безопасность.

Член областной федерации велоспорта Андрей Сидоров в качестве одного из возможных вариантов предложил объединить проведение велопарада с открытым первенством города Пскова по велоспорту на призы мастера спорта международного класса Юрия Захарова, соревнование запланировано на 10 июня.

«Это продемонстрирует преемственность от массового спорта к профессиональному», - поддержал коллегу председатель областного спорткомитета.

Виктор Остренко отметил, что проведение велопарада необходимо согласовать с администрацией Пскова и выразил уверенность, что руководство города поддержит это мероприятие. «Это же не просто прокатиться на велосипеде, - сказал вице-спикер. – Велопарад – это пропаганда здорового образа жизни, привлечение внимания  к необходимости создания комфортной городской среды и велоинфраструктуры, да и просто модный тренд «пересесть с машины на велосипед».

По итогам организационного совещания будут подготовлены письма главе администрации Пскова Игорю Калашникову и председателю городского спорткомитета Александру Гаврилову.

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