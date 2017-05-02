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Сотрудники псковских управлений ФСБ и МЧС сыграли в мини-футбол

С 2 по 12 мая на стадионе «Машиностроитель» в Пскове проходят соревнования по мини-футболу, в которых принимает участие 10 команд, в том числе сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В первый день соревнований команда МЧС провела встречу с представителями Управления ФСБ России по Псковской области. Соревнование проходило по правилам, утвержденным ассоциацией мини-футбола России. Игра завершилась со счётом 3:5 в пользу сотрудников ФСБ. 

В соответствии с календарным планом спортивных мероприятий Псковского регионального отделения ОГО ВФСО «Динамо» 4 и 5 мая команда Главного управления МЧС России по Псковской области проведёт очередные матчи за выход из подгруппы в четвертьфинал соревнований.

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