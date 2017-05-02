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Еще один полицейский пострадал во время задержания мужчины с ружьём в псковских «Великорецких садах-2»

Один из полицейских, участвовавших в задержании мужчины с охотничьим ружьём в СНТ «Великорецкие сады-2», получил легкие травмы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Напомним, 2 мая около 13:00 в полицию Псковской области поступило сообщение о том, что в садоводческом товариществе в ходе конфликта 30-летний мужчина получил огнестрельное ранение плеча. Пострадавший был госпитализирован в областную больницу, его жизнь вне опасности. Установлено, что он является сотрудником псковской полиции и на момент происшествия находился не при исполнении служебных обязанностей. 

На месте происшествия стражи порядка задержали гражданина, у которого было изъято охотничье ружье. В настоящее время он доставлен в дежурную часть ОМВД, проводится проверка.

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