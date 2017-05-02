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Экономика

Поправки в бюджет города внесли великолукские депутаты

На 67-м заседании Великолукской городской Думы пятого созыва депутаты внесли поправки в бюджет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета. 

Как рассказала начальник финансового управления Наталья Дмитриева, с целью улучшения доступности для маломобильных групп населения спортивных объектов предусматривается софинансирование за счет средств областного бюджета мероприятий подпрограммы «Доступная среда». За счет собственных доходов бюджета, а также нераспределенного остатка средств и экономии по торгам запланировано финансирование работ по реконструкции драматического театра, мероприятий, связанных со строительством новой школы, установкой теневого навеса в детском саду № 4.

Кроме того, из городского бюджета будет профинансировано участие старшеклассников города в первой ежегодной военно-патриотической игре городов воинской славы «Наша сила – в единстве!», участие хора «Кант» в гала-концерте, а также изготовление проектно-сметной документации на систему водоснабжения в районе Кулево.

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