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Общество

Акция «Внимание – дети!» стартовала на Октябрьской железной дороге

Профилактическая акция «Внимание – дети!» стартовала на Октябрьской железной дороге 2 мая. Как сообщили Псковскому агентству информации в службе корпоративных коммуникаций Октябртской железной дороги - филиала ОАО «Российские железные дороги», месячник направлен на предупреждение случаев травмирования несовершеннолетних граждан на объектах железнодорожного транспорта.

В преддверии летних школьных каникул железнодорожники совместно с сотрудниками полиции проведут рейды в местах несанкционированных переходов через железнодорожные пути, разъяснят нарушителям, как нужно вести себя на транспортной инфраструктуре, какие последствия могут ожидать тех, кто пренебрегает правилами.  

Кроме того, воспитательно-просветительская деятельность будет продолжена в учебных заведениях. Сотрудники компании придут к ребятам в классы, чтобы познакомить с особенностями железнодорожного транспорта, основными правилами личной безопасности, провести увлекательные викторины для закрепления знаний. Ученики посетят предприятия полигона дороги, где смогут не только увидеть, как работают железнодорожники, но и попробовать себя в качестве машинистов на тренажёрах-симуляторах.

До 2 июня на всей территории Октябрьской железной дороги будут проходить специальные мероприятия на вокзалах, депо и в электропоездах, во время которых железнодорожники напомнят детям и их родителям о необходимости беречь свою жизнь и соблюдать правила поведения на объектах транспортной инфраструктуры. 

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