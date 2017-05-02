Показатели младенческой и детской смертности снизились в Великих Луках

21:06, 02 мая 2017, ПАИ

В 2016 году в Великих Луках показатель младенческой смертности снизился на 83%, а детской - на 87,5%. Об этом доложила главный врач ГБУЗ «Великолукская детская городская больница» Татьяна Менькова на очередной сессии городской Думы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

По словам Татьяны Меньковой, заболеваемость среди детей до 14 лет уменьшилась на 7,8% засчет болезней органов дыхания – ОРВИ, ларингита и трахеита - и ветряной оспы, а среди подростков - увеличилась на 5,5% из-за гастрита, гастродуоденита и болезней костно-мышечной системы и острых кишечных инфекций.

Татьяна Менькова напомнила, что детская городская больница располагает стационаром на 154 койки и детской поликлиники, которая работает в две смены и рассчитана на 600 посещений в каждую из них. С 1 сентября 2016 года приступили к работе после прохождения одногодичной целевой интернатуры два новых врача – невролог в психоневрологическом отделении стационара и участковый врач-педиатр. Всего в прошлом году на работу прибыли одиннадцать человек, в том числе двое – после окончания Великолукского медицинского колледжа.

Что касается детской поликлиники, Татьяна Менькова сказала, что за ней закреплены более 14 тысяч детей. Поликлиника имеет педиатрическое отделение на 15 участков и отделение организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях. Учреждение оказывает специализированную помощь детскому населению города и девяти районам южной зоны области в выделенные дни и часы по предварительной записи. В 2016 году были проконсультированы 688 детей, уточнила главврач. Также в прошлом году поликлиника продолжила диспансеризацию детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, опекаемых юных жителей города и ближайших районов. Под наблюдением детской поликлиники находятся 12 общеобразовательных школ, Центр образования, специальная школа, 24 дошкольных учреждения.