Итоги патриотического воспитания молодых великолучан заслушали депутаты гордумы

22:59, 02 мая 2017, ПАИ

В 2016 году мероприятия патриотической направленности были реализованы в Великих Луках в полном объеме, заявила начальник управления образования города Татьяна Лозницкая, выступая на сессии гордумы с информацией о работе по патриотическому воспитанию в учреждениях образования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета. Татьяна Лозницкая уточнила, что в Великих Луках составлен план работы на 2017 год, в котором «сохранены традиционные, проверенные временем, направления работы», а также поставлены новые задачи.

Начальник управления образования отметила, что в 2016 году работа по патриотическому воспитанию в учреждениях образования проводилась в рамках знаменательного для города Великие Луки события – 850-летия его первого летописного упоминания. В рамках подпрограммы «Молодое поколение города Великие Луки» состоялись Неделя боевой славы, посвящённая 73-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, два вечера памяти «Ваш подвиг подарил нам жизнь», военно-патриотическая игра «Зарница», военно-спортивные соревнования среди допризывников «Внуки героев Победы» в деревне Чернушка Локнянского района, День призывника, патриотические акции «Обелиск у дороги», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Звезда нашей Великой Победы», «Знамя Победы», «Солдатский платок», «Вахта памяти, посвящённая Дню Победы», акция «Я, ты, он, она – вместе целая страна», посвящённая Дню России, акция «День Государственного флага Российской Федерации», городская краеведческая игра среди студентов «Историческое ориентирование» и V межвузовская студенческая конференция «Великие Луки: проблемы региональной истории и современность» к 850-летию города. Кроме того, для обучающихся образовательных учреждений профессионального и высшего образования, работающей молодёжи были организованы краеведческие экскурсионные поездки по памятным местам Псковской области. В Дни государственных праздников РФ (День Победы, День России) прошли молодёжные туристические слёты. 850-летнему юбилею города был посвящён фотоконкурс и фотовыставка «Наш город лучезарный».

Также городская страйкбольная команда приняла участие в Международной военно-тактической игре «Заря»: «Сутки на броне. Встреча на Эльбе», которая состоялась на полигоне «Алабино» Московской области при поддержке Министерства обороны РФ и ДОСААФ. В рамках сотрудничества с Союзом городов воинской славы молодёжь Великих Лук приняли участие в VI фестивале творческой молодёжи городов воинской славы и городов-героев России «Помним. Гордимся. Верим» (Архангельск), конкурсе авторских стихотворений о городах воинской славы «Мой город – моя гордость», Всероссийском медиафестивале детского и молодёжного творчества «Мы Здесь!» (номинации «История моего города», «Профессии моего города», Санкт-Петербург), акции, посвящённой Дню Героев Отечества. В рамках подпрограммы «Организация духовно-нравственного воспитания граждан города Великие Луки» для обучающихся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования проведены краеведческий конкурс «Моя малая Родина», выставка декоративно-прикладного творчества и технического творчества «Музей на столе», посвящённая Дню Победы, мероприятия к Дню матери, организованы экскурсионные поездки по памятным местам патриотической акции «Обелиск у дороги». Команда «Молодая гвардия» МАОУ «Кадетская школа» приняла участие в Международном военно-спортивном сборе «СОЮЗ. Наследники Победы» в Казани. В рамках сотрудничества с Союзом городов воинской славы обучающиеся общеобразовательных учреждений Великих Лук приняли участие в торжественных линейках, посвящённых 100-летию Героя Советского Союза А. П. Маресьева, в акциях «Письмо ветерану», «Моё поздравление ветерану», в конкурсе школьных сочинений «Воинская слава». В рамках подпрограммы «Одарённые дети города Великие Луки» организована работа краеведческих секций муниципальной конференции исследовательских работ обучающихся и городской конкурс исследовательских краеведческих работ «Отечество» и «Солдаты Победы», а в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» Управление образования ежегодно приобретает парадную форму и обмундирование для кадетов.

Также, по словам Татьяны Лозницкой, в городе активизирована работа по вовлечению молодёжи в добровольческую (волонтёрскую) деятельность военно-патриотической направленности. Во время празднования Дня Победы, юбилейных торжеств, посвященных 850-летию города на разных площадках работали более 150 волонтёров. Они принимали участие в обработке информации об участниках Великой Отечественной войны при сборе материалов к многотомному историко-документальному изданию «Солдаты Победы». 17 января, в День 74-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, было создано великолукское отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы».

Татьяна Лозницкая также рассказала, что на базе лицея №10 создан и эффективно реализует поставленные задачи Центр допризывной подготовки к военной службе и военно-патриотического воспитания граждан на территории муниципального образования. С февраля началась реализация четырёх месячных курсов по допризывной подготовке с обучающимися старших классов, а 16 февраля в городе Великие Луки создано местное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». «Движение «Юнармия» в Российской Федерации, а следовательно, и в Великих Луках, создано для участия в реализации государственной молодежной политики Российской Федерации, повышения в обществе авторитета и престижа военной службы, сохранения и приумножения патриотических традиций», – подчеркнула Т. Лозницкая.