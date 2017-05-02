Уровень безработицы снизился в Великих Луках

22:19, 02 мая 2017, ПАИ

По состоянию на 1 января уровень регистрируемой безработицы в Великих Луках составил 0,89% и снизился по сравнению с 1 января 2016 года на 0,4%. Об этом на очередной сессии Великолукской городской Думы рассказал руководитель областного Центра занятости Виктор Колондук, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. По словам докладчика, это свидетельствует об эффективности мероприятий в сфере содействия занятости населения, стабильности ситуации на рынке труда города Великие Луки.

Виктор Колондук отметил, что с апреля 2016 года Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения осуществил реорганизацию службы занятости, в результате которой было создано единое юридическое лицо – «Областной центр занятости населения», а учреждения в городах и районах преобразованы в отделения областного центра. «Но это не повлияло на оказание государственных услуг населению в сфере содействия занятости», – подчеркнул Виктор Колондук.

Он сообщил, что в городе Великие Луки за 2016 год за оказанием содействия в трудоустройстве в отделение центра занятости обратились 1 тыс. 540 граждан, ищущих работу, из них 855 человек получили статус безработных. По состоянию на 31 декабря прошлого года на учете по безработице состояли 494 человека, что на 236 безработных граждан меньше, чем 31 декабря 2015 года. По словам спикера, мероприятия службы занятости, проводимые в рамках программ содействия занятости населения, были направлены на стабилизацию ситуации на рынке труда. «Основным инструментом нашей работы является наличие банка вакансий, – пояснил В. Колондук. – Всего за 12 месяцев 2016 года работодатели города Великие Луки подали 2 тыс. 707 вакансий. Из рабочих профессий наиболее востребованы на рынке труда водители автомобиля, слесари-ремонтники, швеи, слесари по ремонту подвижного состава, слесари-сантехники, бетонщики, повара, электромонтеры, электрогазосварщики, токари, плотники. Основной процент рабочих вакансий приходится на два крупнейших предприятия города – ОАО «Великолукский мясокомбинат» и ООО «Великолукский свиноводческий комплекс». Из категории специалистов востребованы ветеринарные врачи, бухгалтера, инженера, медицинские работники. По заявленным в службу занятости вакансиям наиболее высокую оплату труда работодатели предлагают юристам, токарям, плотникам, электромонтерам, бетонщикам».

Большим плюсом в оказании содействия трудоустройству граждан Виктор Колондук назвал функционирование общероссийского портала «Работа в России». «Великолучанам, имеющим дома Интернет и находящимся в поиске подходящей работы, нет необходимости посещать службу занятости с целью знакомства с имеющимися по всей России вакансиями», - уточнил он и добавил, что для этого достаточно зайти на данный портал и практически в круглосуточном режиме отслеживать предложения работодателей. Для работодателей также значительно возросла возможность подбора необходимых специалистов, особенно высокой квалификации, в том числе по редким специальностям, так как граждане, ищущие работу, имеют возможность разместить свое резюме в личном кабинете соискателя.

«Анализируя состояние рынка труда города Великие Луки, можно констатировать, что в 2016 году ситуация сложилась относительно стабильная», – заметил директор Центра занятости. По его мнению, одной из наиболее эффективных, с максимальным охватом населения форм содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе необходимых работников являлась организация ярмарок вакансий. В течение 2016 года служба занятости совместно с работодателями города провели 8 ярмарок вакансий, в том числе 3 специализированные тематические для определенных категорий граждан: инвалидов, женщин, граждан предпенсионного и пенсионного возраста. Также в 2016 году впервые в области совместно с региональной кадровой службой АО «Тандер» была проведена межрайонная ярмарка вакансий для безработных и неработающих граждан Великих Лук, Великолукского и Новосокольнического районов.

Другим важным направлением активной политики содействия занятости населения, по словам докладчика, является организация проведения общественных работ. Он пояснил, что они призваны, с одной стороны, удовлетворять потребность предприятий и организаций города в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер, с другой стороны - сохранять мотивацию к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе или не имеющих опыта. За 12 месяцев 2016 года государственная услуга по организации проведения оплачиваемых общественных работ была предоставлена 71 великолучанину. Часть граждан, принимавших участие в общественных работах, продолжили трудиться на постоянной основе. "Большое внимание уделяется работе с инвалидами как с наиболее незащищенной, нуждающейся в поддержке категорией граждан", - добавил В. Колондук.

Он рассказал, что важным направлением Государственной программы Псковской области «Содействие занятости населения на 2014 – 2020 годы» была организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан (школьников) в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время или в период школьных каникул. В рамках реализации программы в 2016 году был трудоустроен 321 подросток. «Традиционно наибольший процент подростков, 24 человека, работали на ЗАО «ЗЭТО»», – отметил В. Колондук.

По его словам, отделение в 2016 году также оказывало содействие в самозанятости безработных граждан. Одной из важных форм активной политики службы занятости, напрямую влияющей на трудоустройство граждан, стала услуга по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию. В целях сбалансированности между спросом и предложением рабочей силы, а также повышения конкурентоспособности на современном рынке труда 136 безработных граждан получили новую профессию или повысили свою квалификацию. «Конечным результатом всех мероприятий в сфере содействия занятости населения является трудоустройство граждан, – подчеркнул Виктор Колондук. – В 2016 году при содействии специалистов отделения трудоустроен 801 человек, или 52% от численности граждан, обратившихся за предоставлением государственных услуг в отчетном периоде. По результатам предоставления государственных услуг по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности, трудоустроены 86 граждан, или 63,7% от общего количества обученных. В настоящее время процент значительно возрос, так как в течение 1 квартала 2017 года продолжалось активное трудоустройство граждан, завершивших свое обучение в 2016 году».

После доклада В. Колондука ряд замечаний высказал депутат гордумы Игорь Гоголев. «По этой актуальной для города теме хочу отметить два момента, на которые необходимо обратить внимание, – сказал он. – Необходима более активная позиция городских предприятий и организаций по работе со школами с выходом на целевые направления в учебные заведения на договорных началах». Кроме того, депутат заметил, что на всех предприятиях должен соблюдаться закон о квотировании рабочих мест для инвалидов.