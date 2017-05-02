Псков присоединится к Международной акции «Читаем детям о войне – 2017»

22:40, 02 мая 2017, ПАИ

4 мая в 11:00 в библиотеках России пройдет Международная акция «Читаем детям о войне – 2017», которую инициировала Самарская областная детская библиотека. К акции присоединится Псковская областная библиотека для детей и юношества им. Каверина (Сиреневый бульвар, 3), сообщили Псковскому агентству информации в учреждении. В этом году участвовать в мероприятии будут подготовительные группы псковского детского сада № 42 «Журавлик».

Вниманию маленьких слушателей будет предложен рассказ Геннадия Черкашина «Кукла», которому в 1941-м году было всего шесть лет. «Кукла» - это маленькая сказка о девочке и ее кукле, которые вместе переживают войну и блокаду. Девочке придется расстаться с любимой игрушкой, но эта потеря не сломит её, а сделает еще сильнее. По мнению библиотекарей, эту книгу обязательно нужно прочесть детям: «она излечивает детей от чрезмерной любви к себе и поворачивает их удивленные, распахнутые глаза к другим людям».

Иллюстрации к книге сделали художники Георгий Траугот и его сыновья Александр и Валерий. Они тоже пережили блокаду, и их рисунки к «Кукле» показывают жизнь людей во время войны. Также детям будет представлена выставка книг о войне и кукла с необычной историей. «Хозяйка куклы – удивительная мастерица Клавдия Вишнякова, биография ее военного детства потрясает», - отметили в библиотеке.

Сотрудники Псковской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих в этот день организуют «громкие» чтения сказки Ю. Яковлева «Как Сережа на войну ходил» для учащихся начальных классов корреционной школе № 7 для детей с нарушениями зрения. Чтение будет сопровождаться демонстрацией презентации и фрагментами музыкальных композиций о войне.