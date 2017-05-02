0
18:17
В поисках города, которого нет
16:32
Репетиции парада Победы пройдут в Пскове 5 и 7 мая
12:38
Международный фестиваль «Другое искусство» откроется в Пскове 17 мая
11:04
Псковские заедки против королевских креветок
14:24
Выставка об антирелигиозной политике 1920-1930-х годов открылась в Пскове
10:57
Псковские викинги (ЛОНГРИД)
11:49
Школьница из Струг Красных Арина Павлова вышла в полуфинал шоу «Ты супер!»
Еще новости
Культура

Концерт для незрячих и слабовидящих жителей Пскова пройдёт 4 мая

4 мая в 12:00 в клубе предприятия ООО «Нива» для незрячих и слабовидящих жителей Пскова (улица Школьная, дом 6) пройдет праздничный концерт, посвящённый Дню Победы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы. 

В программе концерта - литературная композиция «А память священна…», подготовленная сотрудниками Псковской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих, песни о Великой Отечественной войне в исполнении читателей библиотеки и активистов местной организации Всероссийского общества слепых.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Репетиции парада Победы пройдут в Пскове 5 и 7 мая
02 мая 2017
Репетиции парада Победы пройдут в Пскове 5 и 7 мая
Международный фестиваль «Другое искусство» откроется в Пскове 17 мая
02 мая 2017
Международный фестиваль «Другое искусство» откроется в Пскове 17 мая 1
Выставка об антирелигиозной политике 1920-1930-х годов открылась в Пскове
01 мая 2017
Выставка об антирелигиозной политике 1920-1930-х годов открылась в Пскове
Школьница из Струг Красных Арина Павлова вышла в полуфинал шоу «Ты супер!»
30 апреля 2017
Школьница из Струг Красных Арина Павлова вышла в полуфинал шоу «Ты супер!»
Стартовал культурный ПАИ-live
28 апреля 2017
Стартовал культурный ПАИ-live
Концерт хора Валаамского монастыря с упехом прошел в Пскове
27 апреля 2017
Концерт хора Валаамского монастыря с упехом прошел в Пскове
В эфире ПАИ-live подведут итоги Фестиваля русской музыки
27 апреля 2017
В эфире ПАИ-live подведут итоги Фестиваля русской музыки
Программа праздничных мероприятий в Пскове с 1 по 14 мая
27 апреля 2017
Программа праздничных мероприятий в Пскове с 1 по 14 мая 1

Идет загрузка...