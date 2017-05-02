Концерт для незрячих и слабовидящих жителей Пскова пройдёт 4 мая

21:13, 02 мая 2017, ПАИ

4 мая в 12:00 в клубе предприятия ООО «Нива» для незрячих и слабовидящих жителей Пскова (улица Школьная, дом 6) пройдет праздничный концерт, посвящённый Дню Победы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

В программе концерта - литературная композиция «А память священна…», подготовленная сотрудниками Псковской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих, песни о Великой Отечественной войне в исполнении читателей библиотеки и активистов местной организации Всероссийского общества слепых.