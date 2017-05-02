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Культура

Гала-концерт фестиваля «Открытое пространство» запланирован в Пскове 3 мая

3 мая в 11:30 в Псковском областном колледже искусств им. Н. А.Римкого-Корсакова (улица В.Шуйского, дом 2)  состоится гала-концерт по итогам областного фестиваля художественного творчества «Открытое пространство», посвященного Году экологии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

В программе - номера вокального, хореографического, чтецкого направления, в котором выступят творческие коллективы и исполнители, занявшие первые места в зональных этапах фестиваля и получившие специальные приглашения оргкомитета. 

Отборочные этапы фестиваля провел Дом детства и юношества «Радуга» в период с января по май. Фестиваль направлен на сохранение, развитие, популяризацию многообразия детского самодеятельного художественного творчества и совершенствования художественно-эстетического воспитания, как факторов духовного развития личности детей и подростков Псковской области.

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