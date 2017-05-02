Интерактивная площадка «Победный май» откроется в псковском Сквере искусств

22:00, 02 мая 2017, ПАИ

Центральная городская библиотека Пскова приглашает на интерактивную библиотечно-информационную площадку «Победный май»

В рамках празднования 72-ой годовщины Победы Центральная городская библиотека приглашает псковичей и гостей города посетить интерактивную библиотечно-информационную площадку «Победный май», которая откроется концертом лучших профессиональных и самодеятельных творческих коллективов города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.

На площадке будет работать выставка-просмотр «Книги, с которыми мы победили», на которой представлены произведения, написанные в военные годы: повести Михаила Шолохова, стихи Константина Симонова, поэмы Александра Твардовского и Ольги Берггольц, статьи Ильи Эренбурга, проза Валентина Катаева и других авторов-фронтовиков.

Участники праздничной акции смогут проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны, пройдя тест, который содержит вопросы о крупнейших сражениях 1941-1945 годов, героях ВОВ, партизанском движении, жизни в тылу.

Также в регионе продолжается работа над уникальным изданием «Солдаты Победы», куда входят материалы об участниках Великой Отечественной войны - псковичах. Главная цель масштабного проекта – сохранить память о войне, увековечить имена тысяч фронтовиков, вернувшихся домой с Победой. Третий том «Солдат Победы» стал «Книгой года» по результатам регионального конкурса среди изданий. На интерактивной площадке псковичи смогут взять специальные памятки с контактами рабочей группы редакционной коллегии.

В программе стартует буккросинг – книжная карусель «Поделись памятью с потомками». Участники акции смогут безвозмездно выбрать книги о Великой Отечественной войне. Кроме того, сотрудники городской библиотечной системы проведут мастер-классы по изготовлению памятных сувениров Победы. Также на площадке будет работать «Открытый микрофон «Поздравь участника войны».

Все эти мероприятия пройдут у библиотеки на Конной, 6 в Сквере искусств («4 угла»). Интерактивная библиотечно-информационная площадка откроется 7 мая в 16:00.