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Общество

Концертную программу «Это было давно…» подготовил Псковский облсовпроф

3 мая в большом зале СОП Псковский облсовпроф состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, подготовка к мероприятию началась еще в начале апреля. Его особенностью является объединение творческих усилий молодежного профактива и пожилых участников социального проекта «Клуб поколений», которые готовили совместную программу.

На вечере воспоминаний гостей ждет концертная программа «Это было давно…», в которую войдут выступления творческих коллективов, чтецов и инсценировки. Послушать песни и стихи военных лет, увидеть танцевальные номера все желающие смогут завтра в 16:00 по адресу: улица Советская, дом 15, 2 этаж.

«День Победы – особая дата в истории нашего Отечества. Это поистине всенародный праздник, потому что нет ни одного человека, чью семью, так или иначе, не затронули военные события. Музыка нашей Победы такая же, как и сам праздник: ее радость «со слезами на глазах», и воспоминания о славных подвигах обязательно сопровождаются вечной памятью о погибших за Родину», - отметила руководитель проекта Элина Калинина.

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