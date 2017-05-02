Захоронение в Байкино привели в порядок себежские таможенники

22:56, 02 мая 2017, ПАИ

В апреле должностные лица таможенного поста ЖДПП Посинь и ветераны таможенной службы провели субботник по благоустройству воинского захоронения в деревне Байкино Себежского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской таможни, близлежащая территория была очищена от прошлогодних листьев, вырублен кустарник, почищены и помыты мемориальные плиты.

«В годы Великой Отечественной войны здесь шли сначала жестокие оборонительные бои, партизанская борьба, а затем тяжелые освободительные сражения. Освобождая нашу землю, воины буквально за каждую пядь заплатили своей кровью. О том, насколько велика была цена, говорит большое количество братских могил на территории нашего района. Для себежан праздник Победы особенно значим. В ожесточенных боях за узловую станцию Идрица под Себежем и взятие Рейхстага 150-я стрелковая дивизия получила звание Идрицко-Берлинской, которое начертано на Знамени Победы, - рассказал заместитель начальника (сменный) таможенного поста ЖДПП Посинь Андрей Голубев.

Над одной из таких могил с 1997 года шефствовал коллектив Себежской таможни, после реорганизации таможенники и ветераны таможенной службы продолжили поддерживать в надлежащем состоянии памятное место у деревни Байкино. «С декабря 1943 года здесь на Старицко-Свиблянском плацдарме шли тяжелые и затяжные бои. Около девяти месяцев линия фронта почти не меняла своего положения. В могиле у Байкино нашли вечный покой около двух тысяч солдат. Это одно из самых крупных братских захоронений в нашем районе», - отметил Андрей Голубев. По его словам, с 1997 года по настоящее время таможенники проделали большую работу, практически возвели новый мемориал. Себежане также занимаются благоустройством захоронения, приводят в порядок мемориал, обустраивают территорию, сажают цветы.

«Байкино - деревенька малолюдная, живут в ней теперь лишь дачники. Поэтому победные торжества проходят здесь без пышных церемоний, но с душевной теплотой. Так будет и в этом году. 9 мая должностные лица таможенного поста ЖДПП Посинь, ветераны таможенной службы, сотрудники администрации Красной волости и школьники почтят память тех, кто покоится в братской могиле у деревни Байкино, и всех тех, кто отдал жизнь в борьбе с фашистской нечестью», - заключил Андрей Голубев.