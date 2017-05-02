Пожилая петербурженка стала жертвой мошенников в Гдовском районе

20:14, 02 мая 2017, ПАИ

В Гдовском районе жительница Санкт-Петербурга стала жертвой мошенников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 1 мая пожилой петербурженке, приехавшей в Гдовский район на дачу, позвонил неизвестный и представился сотрудником социального департамента. Он сообщил, что, якобы, в связи с индексацией пенсии необходимо уточнить некоторые персональные данные гражданки, в том числе сведения о ее банковской карте. Женщина предоставила эти данные, и через некоторое время с ее банковской карты злоумышленники сняли 46 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

В настоящее время полицейские в ходе расследования разбираются со всеми обстоятельствами произошедшего. Выяснилось, что номер телефона, с которого звонил мошенник, зарегистрирован в Москве.

Жертвами мошенников за последние дни стали также две женщины из Порховского и Стругокрасненского районов. Злоумышленникам удалось снять с их банковских карт в общей сложности более 14 тысяч рублей.