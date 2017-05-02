Развитие Псковской области обсудил Андрей Турчак с председателем Госдумы
2 мая в Москве состоялась рабочая встреча губернатора Псковской области Андрея Турчака и председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеслава Володина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.
Стороны обсудили общественно-политическую ситуацию в регионе и итоги социально-экономического развития Псковской области в 2016 году.
Вячеслав Володин в ходе встречи отметил, что знаком с регионом непонаслышке, и выразил готовность оказать областным властям поддержку в решении приоритетных задач.