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Развитие Псковской области обсудил Андрей Турчак с председателем Госдумы

2 мая в Москве состоялась рабочая встреча губернатора Псковской области Андрея Турчака и председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеслава Володина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Стороны обсудили общественно-политическую ситуацию в регионе и итоги социально-экономического развития Псковской области в 2016 году.

Вячеслав Володин в ходе встречи отметил, что знаком с регионом непонаслышке, и выразил готовность оказать областным властям поддержку в решении приоритетных задач.

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