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Общество

Автосервис появится на Октябрьском проспекте в Пскове

2 мая в Псковской городской Думе состоялись публичные слушания под председательством заместителя главы города Сергея Гаврилова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, участники рассмотрели вопрос предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства по Октябрьскому проспекту, 50 для реконструкции под автосервис. Участок расположен в границах зоны обслуживающих и деловых объектов, что не противоречит заявленному предназначению. Поскольку объект находится вблизи санитарно-защитной зоны, в заявленном автосервисе не могут проводиться малярно-жестяные работы.

Также на публичных слушаниях был рассмотрен вопрос о разрешении на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства под офисное здание по адресу: улица Евлентьева, 3. Руководитель Управления по градостроительной деятельности Сергей Кондратьев отметил, что специалисты выезжали на место, запрашиваемые отклонения не противоречат нормативно-правовым актам. Замечаний у участников публичных слушаний проект не вызвал.

По данным вопросам была выработана положительная рекомендация администрации города Пскова.

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