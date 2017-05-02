17 взрывоопасных предметов обнаружены в Псковской области

21:23, 02 мая 2017, ПАИ

2 мая в 14:20 в Бежаницком районе в деревне Гнеталово были обнаружены 13 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, для обезвреживания привлекалась группа поисково-спасательного отряда города Великие Луки в составе двух человек.

В 15:00 в Дновском районе в деревне Белошкино были найдены еще 4 взрывоопасных предмета. На место выезжали два сотрудника поисково-спасательного отряда города Пскова.