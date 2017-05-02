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17 взрывоопасных предметов обнаружены в Псковской области

2 мая в 14:20 в Бежаницком районе в деревне Гнеталово были обнаружены 13 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, для обезвреживания привлекалась группа поисково-спасательного отряда города Великие Луки в составе двух человек. 

В 15:00 в Дновском районе в деревне Белошкино были найдены еще 4 взрывоопасных предмета. На место выезжали два сотрудника поисково-спасательного отряда города Пскова. 

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