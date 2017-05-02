Проводить психологический отбор при призыве предложили сенаторы

22:09, 02 мая 2017, ПАИ

Проводить психологический отбор граждан при призыве на военную службу предложил комитет Совета Федерации по обороне и безопасности. Как сообщает interfax.ru, соответствующий законопроект размещен в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ.

В пояснительной записке говорится, что в настоящее время закон не предусматривает проведение мероприятий по профессиональному психологическому отбору граждан при призыве на военную службу, процедура осуществляется в соответствии с Руководством по профессиональному психологическому отбору в Вооруженных силах РФ.

В связи с этим сенаторы предлагают законодательно закрепить проведение мероприятий профотбора при призыве граждан на военную службу. По мнению авторов законопроекта, такая мера позволит достичь качественного комплектования воинских должностей.