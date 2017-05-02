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Общество

Разрешить транспортным полицейским применять электрошокеры хотят члены Совета Федерации

Разрешить сотрудникам подразделений транспортной безопасности использовать гражданское оружие самообороны предложила группа членов Совета Федерации. Об этом сообщает interfax.ru со ссылкой на официальный сайт Госдумы РФ.

Поправки в закон о транспортной безопасности дадут правительству РФ возможность включить электрошокеры в перечень оружия, которое транспортные полицейские имеют право приобретать, хранить, носить с собой и применять. В документе, внесенном на рассмотрение в Госдуму, говорится, что электрошокеры могут быть использованы как для самообороны, так и для нейтрализации нарушителя, в частности, для пресечения террористических актов в аэропортах.

В настоящее время электрошокерами для своей самообороны могут пользоваться граждане, сотрудники госорганов, частных охранных предприятий, вневедомственной охраны, судебные приставы, работники федеральной почтовой связи, должностные лица госорганов по охране, надзору и регулированию использования объектов животного мира. Получение лицензии для приобретения электрошокеров не требуется. При этом сотрудники транспортной безопасности не имеют права носить и использовать электрошокеры при исполнении служебных обязанностей.

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