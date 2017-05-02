Разрешить транспортным полицейским применять электрошокеры хотят члены Совета Федерации

20:39, 02 мая 2017, ПАИ

Разрешить сотрудникам подразделений транспортной безопасности использовать гражданское оружие самообороны предложила группа членов Совета Федерации. Об этом сообщает interfax.ru со ссылкой на официальный сайт Госдумы РФ.

Поправки в закон о транспортной безопасности дадут правительству РФ возможность включить электрошокеры в перечень оружия, которое транспортные полицейские имеют право приобретать, хранить, носить с собой и применять. В документе, внесенном на рассмотрение в Госдуму, говорится, что электрошокеры могут быть использованы как для самообороны, так и для нейтрализации нарушителя, в частности, для пресечения террористических актов в аэропортах.

В настоящее время электрошокерами для своей самообороны могут пользоваться граждане, сотрудники госорганов, частных охранных предприятий, вневедомственной охраны, судебные приставы, работники федеральной почтовой связи, должностные лица госорганов по охране, надзору и регулированию использования объектов животного мира. Получение лицензии для приобретения электрошокеров не требуется. При этом сотрудники транспортной безопасности не имеют права носить и использовать электрошокеры при исполнении служебных обязанностей.