О мерах пожарной безопасности весной узнали жители порховских деревень

21:33, 02 мая 2017, ПАИ

2 мая отдел надзорной деятельности и профилактической работы провел профилактический рейд в деревнях Алёнино Захонье и Логовино Порховского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда был осуществлен подворовой обход девяти домовладений, под роспись проинструктированы 19 человек, распространены 38 листовок. Проведён инструктаж жителей о мерах пожарной безопасности в связи с началом весенне-летнего пожароопасного периода.

В рамках инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории области, рассматривались основные причины возгораний в частном жилом секторе сельских населенных пунктов. Доведены обязательные требования пожарной безопасности при уборке территорий и недопущению сжигания сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов вблизи строений, а также на землях сельхозназначения.