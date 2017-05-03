Всемирный день Солнца отмечается 3 мая

09:19, 03 мая 2017, ПАИ

Всемирный день Солнца отмечается 3 мая, сообщает calend.ru.

Солнце — ближайшая к Земле звезда, это мощный источник космической энергии. Оно дает свет и тепло, необходимые для растительного и животного мира планеты, формирует важнейшие свойства атмосферы Земли. Праздник учредило Европейское отделение Международного общества солнечной энергии в 1994 году, чтобы привлечь внимание к возможностям использования возобновляемых источников энергии.

В этот день энтузиасты и профессионалы, общественные организации и фирмы по всей Европе организуют мероприятия различного рода, связанные с демонстрацией возможностей солнечной энергии.