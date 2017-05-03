День свободы печати празднуют в мире 3 мая

08:14, 03 мая 2017, ПАИ

В 1993 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 мая Всемирным днем свободы печати. Как сообщает сообщает calend.ru, это решение явилось результатом работы Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая в резолюции 1991 года «О содействии обеспечению свободы печати в мире» признала, что свободная, плюралистическая и независимая печать является необходимым компонентом любого демократического общества.

Главным мероприятием в этот день является вручение Всемирной премии ЮНЕСКО за вклад в дело свободной печати имени Гильермо Кано, которая основана в честь погибшего в 1986 году колумбийского журналиста. Она присуждается отдельному лицу, организации или учреждению, внесшим значительный вклад в дело защиты свободы печати или ее содействию во всем мире, особенно если такая деятельность связана с риском или репрессиями.

Также в этот день различные общественные организации и журналистские объединения во многих странах проводят различные массовые мероприятия, направленные на привлечение внимания властей и широкой общественности к проблемам свободы слова в СМИ.