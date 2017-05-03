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Общество

Не ловить рыбу 3 мая советует народный календарь

3 мая по народному календарю наступило Окликание предков, сообщает calend.ru.

На Руси верили, что в этот день покойники скорбят о своей земной жизни и желают повидаться с родными, поэтому было принято посещать кладбища, причитать на могилах и окликать родителей. Как правило, это делали пожилые женщины на утренней заре. Плакальщицы на погосте призывали своих умерших родителей: «Встаньте-пробудитесь, поглядите на своих детушек, выгляньте на нас, сирот, из своих домков, да потешьте словом ласковым!».

Считалось, что в этот день земля раскрывается, и души покойных могут вылететь на свет. Обеденный стол поэтому накрывали как можно сытнее, чтобы предки убедились, что их детям и внукам живется хорошо. 

Перед каждым делом в этот день молились всей семьей, вспоминали также поговорки о труде: «Лодырь на пашне — что трутень в улье»; «Хочешь хлеба с медом — берись за лопату»; «На полатях лежать — хлеба не едать».

Кроме того, 3 мая считалось большим грехом ловить рыбу. Возможно, такое поверье было связано с тем, что примерно в это время многие речные виды рыб мечут икру. По рыбьему молодняку крестьяне тоже гадали: если мальки разойдутся быстро, то сеять можно раньше, а если долго будут оставаться вместе —  стоит подождать. 

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