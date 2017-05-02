Псковичи госпитализированы в результате массового отравления в детском лагере под Ижевском

22:52, 02 мая 2017, ПАИ

Псковичи оказались среди госпитализированных в результате массового отравления в детском лагере «Дружба» под Ижевском подростков, сообщает interfax-russia.ru со ссылкой на пресс-службу управления СКР по Удмуртии.

Несовершеннолетние принимали участие в чемпионате России по игре «Что? Где? Когда?», который проходил с 30 апреля и должен был закончиться 3 мая. В ночь на 2 мая в детском лагере произошло массовое отравление. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Удмуртии Андрей Воздвиженский сообщил, что на данный момент медики завершили обследование всех людей с симптомами отравления, 76 больных находятся в инфекционной больнице в состоянии средней тяжести с диагнозом «вирусная инфекция». Главный врач инфекционной больницы Игорь Дьяченко уточнил, что среди госпитализированных 68 детей и 8 взрослых. По его словам, они пробудут в больнице не менее трех дней.

По данным пресс-службы управления СКР по Удмуртии, при инциденте пострадали жители Ижевска, Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Липецка, Сургута, Екатеринбурга, Сыктывкара, Новосибирска, Перми, Снежинска, Иваново, Мурманска, Челябинска, Зеленограда Московской области, Калининграда, Краснодара, Пскова, Тюмени, Нефтеюганска.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).