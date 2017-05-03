Российский истребитель Т-50 стал универсальной боевой машиной

08:18, 03 мая 2017, ПАИ

К российскому истребителю пятого поколения Т-50 добавили тактическую противокорабельную крылатую ракету Х-35УЭ. Новинка способна уничтожать любые морские и наземные цели, пишет газета «Известия».

В корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) рассказали, что испытания Х-35УЭ в составе бортового вооружения Т-50 завершены. Также ракета уже применяется на палубных истребителях МиГ-29К/КУБР, ударных вертолетах Ка-52.

По мнению экспертов, благодаря новинке Т-50 станет не просто истребителем, а многофункциональной боевой машиной. Стартовая масса ракеты — 550 кг, скорость полета — 300 м/с, дальность применения — 260 км. На цель машину выводит двухдиапазонная головка самонаведения.