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Общество

Сверхскоростные сети 5G заработают в России через три года

Мобильные сети пятого поколения (5G) станут доступны для россиян уже к 2020 году. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на проект программы Минкомсвязи «Цифровая экономика».

Восемь городов-миллионников будут охвачены скоростным интернетом через три года, а к 2025 году сети должны появиться уже в 15. 

Новый стандарт передачи данных позволит передавать информацию на скорости более 10 Гбит в секунду – в 30 раз выше доступной сегодня по сетям 4G. Например, фильм в HD-качестве будет скачиваться за несколько секунд.

«Сети мобильной связи переходят в новое поколение примерно раз в 10 лет. Действующий стандарт 4G введен относительно недавно — в 2011 году. Мы считаем, что 5G будет соответствовать этому тренду, доработка и внедрение в коммерческую эксплуатацию произойдут не раньше 2021 года», — рассказала пресс-служба компании Tele2.

До воплощения 5-планов в жизнь еще далеко, но операторы связи уже готовятся к переходу, и некоторые компании могут начать использование сетей пятого поколения уже в 2018 году, отметили в МТС. Компания совместно с Ericsson уже проводила тестирование на прототипе смартфона, так как аппаратов, подходящих для скоростей пятого поколения, пока нет.

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