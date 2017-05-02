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Замыкание электропроводки в холодильнике стало причиной пожара, в результате которого погиб пскович

Короткое замыкание электропроводки в холодильнике стало причиной пожара, произошедшего 2 мая в доме № 35а по улице Совесткой в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

В результате выгорела кухня в трехкомнатной квартире. Огнеборцы спасли четырех человек, в том числе ребенка.

Ранее сообщалось, что на пожаре погиб мужчина 1963 года рождения, женщина 1922 года рождения доставлена в больницу с отравлением угарным газом.

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