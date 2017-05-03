17 артснарядов обезврежены в Бежаницком и Дновском районах
2 мая в деревне Гнеталово Бежаницкого района сапёры обезвредили 13 76-миллиметровых артснарядов. Как сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области, на место выезжала группа разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки.
Кроме того, вчера, в деревне Белошкино Дновского района специалисты поисково-спасательного отряда города Пскова обезвредили один 100-миллиметровый и три 152-миллиметровых артснаряда.