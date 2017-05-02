В Пскове водитель «Рено» врезался в опору освещения и обратился в детскую больницу

09:10, 03 мая 2017, ПАИ

2 мая в Пскове на улице Николая Васильева у дома 69 18-летний водитель автомобиля «Рено Меган» не справился с управлением и наехал на опору освещения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, в результате ДТП водитель с полученными травмами самостоятельно обратился за медицинской помощью в детскую больницу.

Кроме того, вчера в Себежском районе на 1-м километре дороги Себеж - Сосновый Бор 36-летний водитель машины «Ауди А6» выбрал небезопасный скоростной режим, не справился с управлением и съехал в левый придорожный кювет по ходу движения. В итоге был госпитализирован 30-летний пассажир «Ауди».