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В Пскове водитель «Рено» врезался в опору освещения и обратился в детскую больницу

2 мая в Пскове на улице Николая Васильева у дома 69 18-летний водитель автомобиля «Рено Меган» не справился с управлением и наехал на опору освещения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, в результате ДТП водитель с полученными травмами самостоятельно обратился за медицинской помощью в детскую больницу.

Кроме того, вчера в Себежском районе на 1-м километре дороги Себеж - Сосновый Бор 36-летний водитель машины «Ауди А6» выбрал небезопасный скоростной режим, не справился с управлением и съехал в левый придорожный кювет по ходу движения. В итоге был госпитализирован 30-летний пассажир «Ауди».

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