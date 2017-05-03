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Общество

Псковский политолог с исследованием «цветных революций» выиграл Всероссийский научный конкурс

Псковский ученый-политолог одержал победу на Всероссийском конкурсе «Лучшая научная статья – 2017», который стартовал в сентябре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском государственном университете.

Итоги конкурса, на который поступили 314 научных работ, подвёл 29 апреля Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании. По результатам работы экспертного совета конкурса лучшей научной статьей в номинации «Философские, социологические, юридические науки и политология» признана работа председателя Псковского отделения Российской ассоциации политической науки, доцента кафедры отечественной истории ПсковГУ Максима Васильева.

Его  труд  «Цветные революции» ‒ оружие однополярного мира» представлен на сайте аналитического центра независимого сообщества экспертов «Катехон».

По словам организаторов конкурса, в статье Максима Васильева рассматривается технология осуществления «цветных революций» как комплекса ненасильственных мер по замене политических лидеров. На конкретных примерах раскрываются характерные черты и методы подобных политических переворотов. «Цветные революции» представляются автором как масштабная и долгосрочная технология, направленная на достижение глобального доминирования и создания нового миропорядка.

Отметим, в 2016 году псковский исследователь уже был награжден дипломом победителя за работу «Управляемый» хаос как технология неоколониального передела мира».

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