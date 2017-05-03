Стругокрасненские школьники вступили в ряды «Юнармии»

10:24, 03 мая 2017, ПАИ

В Стругокрасненской средней школе Псковской области прошла торжественная церемония принятия учащихся в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении Российского движения школьников, 21 учащийся 7-10 классов стал юнармейцем.

С этим событием ребят поздравили начальник регионального штаба ВВОПД « Юнармия» Псковской области Михаил Рыбчиснкий, комиссар Плюсского, Стругокрасненского и Гдовского районов Фёдор Закиров, заместитель командира воинской части 555/84 по работе с личным составом Василий Малюшкин, руководитель Российского движения школьников в Стругокрасненской школе Елена Александрова.

Гости отметили важность и значимость этого события в жизни ребят, пожелали им успехов в непростом начинании. Юнармейцы принесли клятву отряда, а затем получили знаки отличия, которые им лично вручили гости мероприятия. Кроме того, отряд торжественно исполнил гимн «Юнармии». Теперь школьники будут в свободное от учебы время вести работу по сохранению мемориалов, обелисков, нести вахты памяти у Вечного огня, заниматься волонтерской деятельностью, принимать участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях, смогут получить как дополнительное образование, так и навыки оказания первой помощи.