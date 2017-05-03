0
15:29
Рыбное место: ПАИ-live с Александром Посадским
14:46
С 10 мая в псковских автобусах больше не будут использовать валидаторы
14:02
Начался ПАИ-live с начальником отдела госконтроля, надзора и рыбохраны по Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
13:56
Андрей Парамонов назначен начальником Погрануправления ФСБ России по Псковской области
12:24
Уличное представление от «Упсала-цирка» ждет псковичей на фестивале «Другое искусство»
12:06
Новый выпуск видео-дневника «Миссис Псков 2017» выйдет сегодня на телеканале «Рен-ТВ Псков»
10:31
Рыбный ПАИ-live состоится в 14:00
Еще новости
Общество

Стругокрасненские школьники вступили в ряды «Юнармии»

В Стругокрасненской средней школе Псковской области прошла торжественная церемония принятия учащихся в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении Российского движения школьников, 21 учащийся 7-10 классов стал юнармейцем.

С этим событием ребят поздравили начальник регионального штаба ВВОПД « Юнармия» Псковской области Михаил Рыбчиснкий, комиссар Плюсского, Стругокрасненского и Гдовского районов Фёдор Закиров, заместитель командира воинской части 555/84 по работе с личным составом Василий Малюшкин, руководитель Российского движения школьников в Стругокрасненской школе Елена Александрова. 

Гости отметили важность и значимость этого события в жизни ребят, пожелали им успехов в непростом начинании. Юнармейцы принесли клятву отряда, а затем получили знаки отличия, которые им лично вручили гости мероприятия. Кроме того, отряд торжественно исполнил гимн «Юнармии». Теперь школьники будут в свободное от учебы время вести работу по сохранению мемориалов, обелисков, нести вахты памяти у Вечного огня, заниматься волонтерской деятельностью, принимать участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях, смогут получить как дополнительное образование, так и навыки оказания первой помощи.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рыбное место: ПАИ-live с Александром Посадским
03 мая 2017
Рыбное место: ПАИ-live с Александром Посадским
С 10 мая в псковских автобусах больше не будут использовать валидаторы
03 мая 2017
С 10 мая в псковских автобусах больше не будут использовать валидаторы
Начался ПАИ-live с начальником отдела госконтроля, надзора и рыбохраны по Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
03 мая 2017
Начался ПАИ-live с начальником отдела госконтроля, надзора и рыбохраны по Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) 1
Андрей Парамонов назначен начальником Погрануправления ФСБ России по Псковской области
03 мая 2017
Андрей Парамонов назначен начальником Погрануправления ФСБ России по Псковской области
Уличное представление от «Упсала-цирка» ждет псковичей на фестивале «Другое искусство»
03 мая 2017
Уличное представление от «Упсала-цирка» ждет псковичей на фестивале «Другое искусство» 2
Новый выпуск видео-дневника «Миссис Псков 2017» выйдет сегодня на телеканале «Рен-ТВ Псков»
03 мая 2017
Новый выпуск видео-дневника «Миссис Псков 2017» выйдет сегодня на телеканале «Рен-ТВ Псков» 4
Рыбный ПАИ-live состоится в 14:00
03 мая 2017
Рыбный ПАИ-live состоится в 14:00
Массовые проверки водителей пройдут на площади Героев-десантников в Пскове
03 мая 2017
Массовые проверки водителей пройдут на площади Героев-десантников в Пскове

Идет загрузка...